POL-HRO: 60-jähriger Kradfahrer bei Unfall auf BAB 20 schwer verletzt

Grevesmühlen (ots) -



Am 22.08.2024 ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf der BAB 20 etwa

einen Kilometer vor der Anschlussstelle Grevesmühlen in Fahrtrichtung

Rostock ein Verkehrsunfall bei dem ein 60-jähriger Kradfahrer schwer

verletzt wurde.

Nach Angaben eines Zeugen befuhr dieser mit 130 km/h die BAB 20 in

Richtung Rostock und wurde von drei Fahrzeugen überholt. Diesen drei

Fahrzeugen folgte in augenscheinlich ausreichendem Sicherheitsabstand

der Kradfahrer. Die drei Fahrzeuge mussten verkehrsbedingt abbremsen.

Der Fahrer des Krades bremste ebenfalls, kam ins Schleudern und

stürzte in der weiteren Folge. Während der Fahrer auf dem

Überholfahrstreifen liegen blieb, rutschte das Motorrad etwa 200

Meter weiter und blieb auf dem Hauptfahrstreifen liegen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem

Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Schwerin geflogen. Das

Motorrad musste geborgen werden. Zur Durchführung der Maßnahmen an

der Unfallstelle musste die BAB 20 in Fahrtrichtung Rostock bis 18:30

Uhr voll gesperrt werden. Dadurch bildete sich ein Rückstau von

mehreren Kilometern. Die Schadenshöhe des Unfalls wird auf 2.000 Euro

geschätzt.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht zweifelsfrei geklärt.

Die Kriminalpolizei Wismar hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise zum Unfallgeschehen nehmen das Autobahn- und

Verkehrspolizeirevier Metelsdorf unter der TelNr.: 03841-79660 oder

jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von

Hinweisen kann weiter auch die Onlinewache auf der Homepage der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



