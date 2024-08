POL-LWL: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Auffahrunfall auf der A24

Parchim / Stolpe (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der A24 in Fahrtrichtung Berlin sind Mittwochvormittag zwei Frauen leicht verletzt worden. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte gegen 10:40 Uhr an der Auffahrt Parchim ein PKW vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn aufzufahren. Der auf der Lastspur fahrende 34-jährige Fahrzeugführer eines Transporters verringerte erst seine Geschwindigkeit und wechselte dann auf die linke Fahrspur, um dem PKW ein Auffahren zu ermöglichen. Eine von hinten nähernde 44-jährige Fahrzeugführerin eines Audi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Transporter auf. Dabei wurde sowohl die 44-Jährige als auch eine 31-jährige Mitfahrerin im Transporter leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste anschließend abgeschleppt werden. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur Unfallursache. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte der Transporterfahrer die von hinten kommende Audifahrerin übersehen haben. Während der Unfallaufnahme musste die Lastspur für etwa 70 Minuten gesperrt werden.



