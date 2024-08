POL-HRO: Randalierer in Lütten Klein auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags wurde die Rostocker Polizei von mehreren aufmerksamen Zeugen alarmiert, die eine randalierende Person während einer Sachbeschädigung beobachtet hatten.



Als die alarmierten Beamten der Rostocker Polizei gegen 01:00 Uhr am Einsatzort eintrafen, hatte sich die Person bereits vom Tatort entfernt. Der Tatverdächtige konnte jedoch im Umfeld der Rostocker Rigaer Straße festgestellt werden.



Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 34-jährigen Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit. Am Tatort wurden Schäden an zwei Fahrzeugen festgestellt, die auf etwa 1.000 Euro geschätzt werden.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann äußerst aggressiv. Er beleidigte die eingesetzten Beamten und versuchte, sie körperlich anzugreifen. Die Beamten konnten die Situation jedoch schnell unter Kontrolle bringen und weitere Eskalationen verhindern.



Aufgrund seines auffälligen Verhaltens und seines psychischen Ausnahmezustands wurde der Mann in eine Rostocker Klinik gebracht.

Die weiteren Ermittlungen hat die Rostocker Kriminalpolizei übernommen.



