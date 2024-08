POL-GÜ: 92-Jährige verletzt sich bei Wohnungsbrand in Gnoien

Güstrow/ Gnoien (ots) -



Am vergangenen Dienstagabend erging gegen 23:19 Uhr der Hinweis über die Rettungsleitstelle im Polizeirevier Teterow, dass es zu einem Wohnhausbrand in der Friedenstraße in Gnoien gekommen sein soll.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten wurde die 92-jährige Hausbewohnerin bereits evakuiert und das Feuer durch Nachbarn und Helfer gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen konnte der Brandort in der Küche durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gnoien festgestellt werden. Möglicherweise führte ein in der Mikrowelle erwärmtes Körnerkissen zum Brandausbruch. Die 92-jährige Bewohnerin wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation in das DRK-Krankenhaus nach Teterow verbracht. Der Sachschaden wir gegenwärtig auf etwa 10.000EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden nun durch das Kriminalkommissariat Güstrow geführt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Gnoien und Dölitz waren mit 29 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz.



