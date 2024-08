POL-NB: Sachbeschädigung an der Karl-Marx-Statue in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 21.08.2024, gegen 18:15 Uhr, informierte ein Mitarbeiter der

Stadtverwaltung Neubrandenburg die Polizei über eine Sachbeschädigung

an der Karl-Marx-Statue am Schwanenteich. Durch bislang unbekannte

Täter wurde der rechte Arm der Statue beschädigt. Des Weiteren wurde

der Torso mit einem ca. 0,50m mal 0,50m großen schwarzen Hakenkreuz

beschmiert.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen des

Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung sowie der Verwendung

von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/55825224, die

Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de oder aber

jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



