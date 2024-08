POL-HRO: Zwei Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten auf der Bundesautobahn 20

Rostock/Tessin (ots) -



Am 21.08.2024 gegen 17:50 Uhr haben sich zwei Verkehrsunfälle auf der

Bundesautobahn 20, Höhe Tessin, in Fahrtrichtung Osten zugetragen.



Bei beiden Verkehrsunfällen war jeweils lediglich ein PKW beteiligt.

Beide PKW gerieten aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von

der Fahrbahn ab.



Ein PKW Renault kam einige Meter später auf dem neben der Fahrbahn

befindlichen Acker zum Stehen. Hierbei verletzten sich vier Personen

leicht.



Der PKW Skoda kollidierte mit der Schutzplanke. Infolgedessen wurde

eine Person leicht verletzt.



Alle Personen, deutsche Staatsangehörige im Alter zwischen sieben und

55 Jahren, wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser

verbracht.



Beide Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden mithilfe

von Abschleppdiensten geborgen.



Die Autobahn wurde halbseitig insgesamt zwei Stunden für die

Bergungsarbeiten gesperrt. Für die Sicherung dieser Maßnahmen war die

Autobahnmeisterei Kavelstorf vor Ort.



Es entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 55.000 Euro.



