POL-HRO: Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B104 bei Holdorf

Gadebusch/Holdorf (ots) -



Am 21.08.2024 ereignete sich gegen 23:50Uhr ein Verkehrsunfall mit

zwei beteiligten PKWs auf der Bundesstraße 104 Höhe des Abzweigs

Holdorf.



Aus bisher unbekannter Ursache kam der 34-jährige deutsche Fahrer des

PKWs Mercedes aus Richtung Gadebusch kommend nach links in den

Gegenverkehr und



kollidierte frontal mit der 39-jährigen deutschen Fahrzeugführerin im

entgegenkommenden PKW Citroen.



Bei der Kontrolle der Fahrzeugführer wurde bei dem 34-jährigen eine

Atemalkoholkonzentration von 2,47 Promille gemessen.



Beide Beteiligte wurden mit leichten, aber nicht lebensbedrohlichen

Verletzungen ins Klinikum nach Schwerin verbracht.



Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und

wurden durch Abschleppunternehmen geborgen.



Die Bundesstraße war für die Verkerkehrsunfallaufnahme und die

Bergungsarbeiten für zweieinhalb Stunden voll gesperrt.



Der Fahrzeugführer wird sich nun aufgrund der Gefährdung des

Straßenverkehrs verantworten müssen.



Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 15.000EUR.



Thekla Schröder

Sachbearbeiterin Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell