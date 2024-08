POL-HRO: Kleintransporter wird von Sturmböe erfasst und überschlägt sich

Bützow (ots) -



Am Nachmittag des 21.08.2024 ereignete sich auf der Kreisstraße 114

zwischen den Ortschaften Werle und Schwaan ein Verkehrsunfall bei dem

ein Kleintransporter von einer Sturmböe erfasst und von der Straße

gedrängt wurde.

Der 26-jährige Fahrer des Kleintransporters war gegen 15:10 Uhr

zwischen Werle und Schwaan unterwegs als das Fahrzeug plötzlich von

einer Sturmböe erfasst und von der Fahrbahn abgedrängt wurde. In

weiteren Folge überschlug sich der Kleintransporter und prallte gegen

einen Oberleitungsmast.

Der 26-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde von einer

Rettungswagenbesatzung zur weiteren medizinischen Versorgung in die

Klinik nach Bützow gebracht.

Durch den Aufprall gegen den Oberleitungsmast wurde dieser stark

beschädigt, so dass in der Folge offene Stromleitungen an der

Unfallstelle vorhanden waren.

Neben Kameraden der Feuerwehr kam auch ein Mitarbeiter der WEMAG hier

zum Einsatz.

Der nicht mehr fahrbereite Kleintransporter musste geborgen werden.

Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 17:30 Uhr beendet.

Polizeilich wird der Gesamtschaden auf 45.000 Euro geschätzt.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



