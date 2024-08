POL-HRO: Unfall nach Aquaplaning auf der BAB 14 bei Wismar

Wismar (ots) -



Gegen 14:50 Uhr ereignete sich am Mittwoch, 21.08.2024, auf der BAB

14 bei Wismar auf Höhe der Ortslagen Zurow/Kahlenberg ein

Verkehrsunfall durch Aquaplaning.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 50-jährige Fahrer eines

Mercedes den Überholfahrstreifen der BAB 14 in Richtung Wismar. Laut

Zeugenaussagen an der späteren Unfallstelle herrschte zu diesem

Zeitpunkt Starkregen mit Aquaplaning. Der Mercedes-Fahrer geriet beim

Überholvorgang ins Schleudern, kam in die Bankette und schleuderte

einen ca. sechs Meter hohen Abhang hinauf. Von diesem überschlug sich

der Mercedes herunter und kam quer zur Fahrtrichtung auf dem

Standstreifen zum Stehen. Der 50-jährige Fahrer verletzte sich bei

dem Unfall leicht und wurde von einer Rettungswagenbesatzung ins

Wismarer Klinikum gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes

musste im Anschluss geborgen werden.

Zur Durchführung der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und

Bergung des Pkw musste die BAB 14 bis ca. 16:30 Uhr halbseitig in

Fahrtrichtung Wismar gesperrt werden, so dass der Verkehr nur auf dem

Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.

Polizeilich wird der Unfallschaden auf 40.000 Euro geschätzt.



