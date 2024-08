POL-LWL: Alkoholisierter LKW-Fahrer - Kind sitzt auf Beifahrersitz

Neustadt-Glewe/ Stolpe (ots) -



Ein Atemalkoholtest bei einem LKW-Fahrer auf der A24 auf Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Glewe ergab in der Nacht zu Mittwoch einen Wert von 2,15 Promille. Gegen 02:15 Uhr stellten Kollegen des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe im Zuge einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle die Alkoholisierung fest und veranlassten eine Blutprobenentnahme beim 43-jährigen Fahrzeugführer aus Rumänien. Mit an Bord der Sattelzugmaschine befand sich auch der 11-jährige Sohn des LKW-Fahrers, die in Richtung Hamburg unterwegs waren. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Trunkenheitsfahrt aufgenommen. Dem Tatverdächtige wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro bezahlen. Bedenklich empfanden die Beamten das Auftreten des 43-Jährigen, der trotz hohem Alkoholisierungsgrad scheinbar nicht beeinflusst wirkte. Durch die Spedition wurde ein Ersatzfahrer für die Sattelzugmaschine mit Auflieger organisiert.



