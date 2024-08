POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Rostock-Evershagen

Rostock (ots) -



Am Abend des 20. August 2024 kam es gegen 22:30 Uhr vor einem Supermarkt im Rostocker Stadtteil Evershagen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.



Ein 36-jähriger deutscher Staatsbürger geriet zunächst verbal mit einem 42-jährigen Mann, ebenfalls deutscher Staatsbürger, in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte, woraufhin der 36-Jährige den Geschädigten mehrfach geschlagen und getreten haben soll. Dabei soll der 36-Jährige auch einen Schlagstock verwendet haben. Der 42-Jährige erlitt dabei Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.



Der Tatverdächtige stand zum Zeitpunkt des Vorfalls erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, um den genauen Promillewert festzustellen. Der Teleskopschlagstock wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft die genauen Umstände des Vorfalls.



