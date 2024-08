POL-HRO: Einladung zur Verkehrskontrollaktion des Präventionsbereichs der Polizeiinspektion Rostock und der Verkehrswacht Tessin zum Thema: ´Sicher mit dem Rad unterwegs´

Rostock (ots) -



Das Fahren mit dem Rad erfreut sich hoher Beliebtheit. Ob zur Schule, zur Arbeit oder doch ein groß angelegter Ausflug an den Strand. Radfahren gehört für viele Rostocker einfach zum täglichen Leben dazu, auch um den oft durch Kraftfahrzeuge verstopften Straßen zu entkommen.

Zum Thema "Sicher mit dem Rad unterwegs" bieten die Präventionsberater der Polizeiinspektion Rostock in Kooperation mit der Verkehrswacht Tessin eine Kontrollaktion für Interessierte an:



Wann: Sonnabend, den 24. August 2024 in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr



Wo: vor der Polizeiinspektion Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock



"Wir beraten an diesem Tag zu den Themen Fahrradsicherheit und Fahrradsicherung. Wer sicher unterwegs sein möchte, sollte auf die richtige Ausstattung seines Rades achten." - so die Präventionsberater der Polizeiinspektion Rostock Polizeioberkommissar Uwe Kaatz und Polizeihauptmeisterin Jeannette Damrath-Rekowsky.



Besonders mit dem Blick auf den nahenden Schulstart am 02.09.2024 rät die Polizei die Fahrräder der Schulstarter und Schulrückkehrer auf Funktionalität zu prüfen. Darüber hinaus geben die Beamten Tipps für richtiges Verhalten im Straßenverkehr - zum Beispiel für gute Sichtbarkeit sowie hilfreiche Informationen welche Fahrradschlösser die größtmögliche Sicherheit bieten, damit Langfinger nicht allzu leicht an das gute Zweirad gelangen.



Bedanken möchten wir uns bei unserem Netzwerkpartner der Verkehrswacht Tessin, die zu diesem Termin eine Codierung der Fahrräder anbietet.



Wir freuen uns auf Sie - Ihre Polizei in Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell