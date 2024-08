POL-LWL: Auto überschlägt sich und landet im Wassergraben

Dömitz (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Mittwoch auf der L04 bei Dömitz hat sich ein PKW überschlagen und ist im Straßengraben zum Liegen gekommen. Nach Angaben des 26-jährigen Autofahrers ist er gegen 23:20 Uhr einem Reh ausgewichen und hat dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 26-Jährige wurde beim Unfall nicht verletzt, allerdings entstand am PKW wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.



