POL-GÜ: Schwerer Verkehrsunfall in Glasewitzer Chaussee in Güstrow -Radfahrerin schwer verletzt

Am gestrigen Vormittag kam es gegen 10:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Glasewitzer Chaussee in Güstrow. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 69-jährige Deutsche mit ihrem Nissan die Glasewitzer Chaussee aus Fahrtrichtung Neukruger Straße in Fahrtrichtung Glasewitz und wollte an der Einmündung zum Wohngebiet "Rövertannen" nach rechts in dieses abbiegen. Während des Abbiegens kam es zur Kollision mit einer auf dem Radweg aus Fahrtrichtung Glasewitz kommenden Radfahrerin. Die verunfallte 67-jahre alte Radfahrerin erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung zum KMG Klinikum verbracht werden. Die Fahrerin des Nissan erlitt einen Schock. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall.



