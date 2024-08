POL-HWI: 17-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Wismar (ots) -



Auf der K 31 zwischen Zurow und Krassow ist am Dienstagnachmittag ein 17-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt worden. Der Kradfahrer erlitt derart schwere Verletzungen, dass er im lebensbedrohlichen Zustand mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 5.000EUR. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die K 31 an der Unfallstelle für etwa eine Stunden voll und anschließend teilgesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Unterstützt wird die Polizei dabei von einem technischen Sachverständigen, der den Unfallort bereits untersucht hat.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell