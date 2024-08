POL-NB: Mehrere Einbrüche am hellen Tage

LK MSE (ots) -



Am 20.08.2024 kam es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gleich zu drei Wohnungseinbrüchen in verschiedenen Orten.



In Demmin meldete ein 67-jähriger Hausbewohner gegen 14:40 Uhr den Einbruch in sein Einfamilienhaus am Eichholz. Demnach habe er gemeinsam mit seiner 59-jährigen Ehefrau das Haus gegen 13:50 Uhr verlassen. Bei Rückkehr mussten sie feststellen, dass die Terrassentür eingeschlagen wurde. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die entglaste Tür Zutritt zum Wohnhaus und durchwühlten augenscheinlich mehrere Schränke und Regale. Es wurden Schmuckgegenstände im geschätzten Wert von circa 10.000 Euro entwendet.



Ein weiterer Sachverhalt wurde in einem Wohngebiet in Waren in der Gievitzer Straße bekannt. Um 18:30 Uhr meldete ein 63-Jähriger über den Notruf der Polizei den Einbruch in zwei Gebäude auf seinem Grundstück. Demnach gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln zweier Eingangstüren sowohl in das Einfamilienhaus als auch in ein Nebengebäude. Auch in diesem Sachverhalt wurden Schränke und Schubladen offensichtlich durchwühlt. Die Tat muss zwischen 06:45 Uhr und Rückkehr des Hausbewohners um 18:30 Uhr geschehen sein. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht gesagt werden, ob und was durch die Täter entwendet wurde.



Die Polizei in Neubrandenburg erhielt gegen 17:55 Uhr die Information über einen Einbruch in eine Doppelhaushälfte im Ludwig-van-Beethoven-Ring. Das 56-jährige Ehepaar musste bei Ankunft am Haus feststellen, dass die Terrassentür geöffnet war und im Inneren die Einrichtung beschädigt und durcheinander war. Unbekannte Tatverdächtige öffneten die Terrassentür gewaltsam durch Aufhebeln. Die Täter erbeuteten in diesem Zusammenhang Schmuck im Wert von 2.000 Euro. Der Tatzeitraum wird zwischen 07:55 Uhr und 17:40 angegeben.



In allen drei Einsätzen kam der Kriminaldauerdienst aufgrund des Spurenaufkommens zur Sicherung dieser vor Ort.

Es gibt zum momentanen Stand der Ermittlungen keine Anhalte auf mögliche Tatverdächtige.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Unterstützung aus der Bevölkerung. Sollte Ihnen an den drei oben beschriebenen Tatorten am Dienstag, den 20.08.2024 etwas Ungewöhnliches aufgefallen sein, melden Sie sich bei der jeweiligen Polizeidienststelle oder im Internet unter polizei.mvnet.de.



