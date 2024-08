POL-HRO: Motorradfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Rostock (ots) -



Zu einem Verkehrsunfall kam es am heutigen Mittwochvormittag Am Seehafen in Rostock Peez. Dabei wurde eine 40-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt.



Der Unfall ereignete sich gegen 7:20 Uhr im Kreuzungsbereich Am Seehafen, Ecke Zum Südtor. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Kradfahrerin zum Zeitpunkt die Ausfahrt von der A19 kommend und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in Richtung Krummendorf abzubiegen. Vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn stürzte die 40-jährige Motorradfahrerin und erlitt durch den Unfall eine Schulterverletzung. Sie wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.



Am Motorrad entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Der Verkehr musste während der Unfallaufnahme kurzfristig umgeleitet werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell