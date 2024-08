POL-GÜ: Eindringen in Wohnungen in Kröpelin und Broderstorf

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots) -



Am gestrigen Tag kam es zu einem Diebstahl aus einer Wohnung in Kröpelin. Demnach haben nach bisherigen Erkenntnissen unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung am Markt über eine offen stehende Terrassentür erlangt. Aus der Wohnung wurden in der Folge eine Handtasche und zwei Geldbörsen entwendet. Der Schaden wird nach vorliegenden Angaben auf 150EUR geschätzt. Laut Angaben der 62-jährigen Bewohnerin, muss die Tat zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr stattgefunden haben. Die Kriminalpolizei Sanitz ermittelt nun wegen des Diebstahldeliktes.



Am Nachmittag desselben Tages nahmen die Einsatzkräfte des Polizeireviers Sanitz einen Wohnungseinbruch am Beistensoll in Pastow (Gemeinde Broderstorf) auf. Hier nutzten die Täter die Abwesenheit der Eigentümer aus und verschafften sich zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr unberechtigt Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten dieses. Angaben zum möglichen Stehlschaden sind nach vorliegenden Erkenntnissen derzeit nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zum Zwecke der Spurensicherung und Tatortarbeit kam der Kriminaldauerdienst aus Rostock zum Einsatz. Die Kriminalpolizei Sanitz nimmt nun die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruchsdiebstahl auf.



