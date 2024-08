POL-ANK: Verkehrsunfall mit sieben leicht verletzten Personen auf der B109 in Karlsburg (LK V-G)

Wolgast (ots) -



Gestern Nachmittag (20.08.2024), gegen 13:00 Uhr, kam es auf der B109 in Karlsburg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW, bei dem sieben Personen leicht verletzt wurden, darunter vier Kinder.



Der Unfall ereignete sich hinter dem Ortseingang Karlsburg, aus Richtung Anklam kommend. Die 59-jährige Fahrerin eines PKW BMW musste zunächst verkehrsbedingt halten, da vor ihr weitere Fahrzeuge nach links in die Dorfstraße abbiegen wollten. Hinter dem BMW kam der 39-jährige Fahrer eines PKW Ford noch zum Stehen, ehe der 45-jährige Fahrer eines PKW Skoda auf den Ford auffuhr und diesen auf den PKW BMW schob.



Bei dem Unfall wurden die 59-jährige BMW-Fahrerin, eine 36-jährige Beifahrerin und zwei Kinder im Alter von 9 und 3 Jahren des PKW Ford, sowie die 41-Jährige Beifahrerin des unfallverursachenden PKW Skoda und zwei im Auto befindliche Kinder im Alter von 6 und 11 Jahren leicht verletzt.



Die sieben verletzten Personen wurden durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlungen ihrer Verletzungen (Schmerzen in Nacken und Halsbereich/Schock) ins Uniklinikum nach Greifswald gebracht.

Der PKW Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Karlsburg beseitigt.



Zur Bergung des Skoda, der Reinigung der Fahrbahn und Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die B109 für ca. eine Stunde halbseitig gesperrt, wodurch es zu Stauerscheinungen kam. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.



Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



