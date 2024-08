POL-HRO: Verkehrsunfall mit 4 Verletzten in Gadebusch

Rostock (ots) -



Gadebusch



Am 20.08.2024 kam es um 16:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall

mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 92-jähriger Fahrzeugführer

wollte auf Höhe des Amtsbauhofes die B 104 befahren und stieß mit

einem anderen Fahrzeug auf der Umgehungsstraße zusammen. Der Fahrer

wurde schwer- und seine 82-jährige Mitfahrerin leichtverletzt. Beide

wurden zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in die

Heliosklinik Schwerin gebracht. Die beiden 31 und 29-jährigen

Insassen des anderen beteiligten PKW wurden leicht verletzt.



Aufgrund der Größe der Unfallstelle und ausgetretener Betriebsstoffe

wurde die Fahrbahn für ca. 1, 5 Stunden gesperrt. Beide Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.



Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.



Björn Nebel

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell