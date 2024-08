POL-NB: Mopedfahrer entzieht sich der Verkehrskontrolle

Demmin (ots) -



Am 19.08.2024 gegen 12:35 Uhr befuhr ein Streifenwagen des Polizeihauptreviers Demmin das Stadtgebiet von Dargun. Die Beamten wollten den Fahrer eines roten Mopeds kontrollieren. Hierzu wurde das Anhaltesignal "Stopp Polizei" auf dem Funkwagen eingeschaltet. Der Fahrzeugführer nahm die Beamten offensichtlich wahr, jedoch reagierte er nicht auf das Anhaltesignal. Weiterhin wurde das Martinshorn genutzt, was nicht dazu führte, dass der Fahrer seine Geschwindigkeit verringerte.



Nach einer anschließenden längeren Verfolgungsfahrt fuhr der Streifenwagen auf einer breiten Straße neben dem flüchtigen Fahrzeug und verdeutlichte mehrmals, dass der Mopedfahrer anhalten soll. Dies ignorierte der Fahrer weiterhin.



Kurz darauf reduzierte der Fahrzeugführer seine Geschwindigkeit drastisch, befuhr eine hoch bewachsene Ackerfläche, verlor augenscheinlich die Kontrolle über sein Kraftrad. Dies führte dazu, dass der Mopedfahrer leicht seitlich mit dem Streifenwagen kollidierte und zum Stehen kam.



Der 43-jährige Fahrzeugführer lehnte eine medizinische Versorgung ab. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,28 Promille. Ein ebenfalls freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und THC. Weiterhin ergab sich, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Krankenhaus wurde im Anschluss eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Anzeigen wegen des Führens von Kraftfahrzeugen unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und des Fahrens ohne Führerschein gefertigt.



Die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.



