POL-NB: Dreiste Fahrraddiebe mit Zivilkräften gestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am Abend des 19.08.2024 wird über den 20-jährigen Hinweisgeber bekannt, dass sein vor zwei Tagen entwendetes Fahrrad im Internet zum Verkauf angeboten wird.



Er kontaktierte den Verkäufer und wollte mit Hilfe der Polizei den Kauf des Fahrrads vortäuschen. Es kam am selben Tag gegen 19:45 Uhr zur vermeintlichen Kaufabwicklung auf dem Datzeberg in Neubrandenburg, die durch zwei zivile Streifenwagenbesatzungen beobachtet und am Ende unterbrochen wurde.



Es konnten zwei Tatverdächtige, eine 34-jährige deutsche Frau und ein 21-jähriger deutscher Mann sowie das entwendete Fahrrad des Hinweisgebers, festgestellt werden.



Durch den diensthabenden Bereitschaftsrichter wurde eine Durchsuchung der Wohnung und dem dazugehörigen Keller bei dem männlichen Tatverdächtigen angeordnet. Im Rahmen dieser Durchsuchungsmaßnahmen wurde ein weiteres Fahrrad aufgefunden, für das kein Eigentumsnachweis vorgelegt werden konnte.



Es besteht nunmehr der Verdacht, dass das besagte Rad ebenfalls entwendet wurde. Eine Sachfahndungsabfrage verlief negativ. Das Fahrrad wurde durch die Beamten sichergestellt.



Die Durchsuchung der Wohnung der weiblichen Tatverdächtigen verlief negativ.



Eine dementsprechende Strafanzeige wurde durch das Polizeihauptrevier Neubrandenburg gefertigt.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell