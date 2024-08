POL-HRO: Betrunkene Fußgängerin in Rostock-Schmarl

Rostock (ots) -



In der Nacht von Montag auf Dienstag meldete ein Fahrzeugführer der Polizei Rostock eine stark alkoholisierte Frau, welche auf der Straße laufen soll. Da die Frau sich offensichtlich in einem hilflosen Zustand befand, verständigte der Mann umgehend die Beamten.



Gegen 01:00 Uhr konnten die alarmierten Polizisten die 43-jährige Frau Am Fischereihafen antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,35 Promille. Die Frau wies angesichts des hohen Promillewertes erhebliche Einschränkungen auf, sodass sie wenig später in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Aufgrund der starken Alkoholisierung dauern die weiteren polizeilichen Befragungen derzeit noch an.



