POL-NB: Zeugenaufruf nach Polizeieinsatz in Demmin

Demmin (ots) -



Am Freitag, den 16.08.2024, kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Vorfall zwischen einer bislang unbekannten männlichen Person und einem 13-jährigen Mädchen in einem kleinen Park am Ernst-Barlach-Platz in Demmin.



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen soll es an einem öffentlichen Toilettenhaus an der Ecke Goethestraße und Pfarrer-Wessels-Straße zu einer Konfrontation zwischen dem Mann und dem Kind gekommen sein. Das 13-jährige Mädchen war zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit ihrer 11-monatigen Schwester spazieren. Der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung, möglicherweise passierte er hierbei den Bereich Bahnhofstraße / Ecke Adolf-Pompe-Straße, und konnte trotz umgehend eingeleiteter Suchmaßnahmen im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden.



Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:



- ca. 30-40Jahre alt

- ca. 170-175cm groß

- sehr kurze dunkle (braune) Haare

- kein Bart

- etwas breiter mit Bauchansatz

- dunkelgrünes T-Shirt

- schwarz/graue knielange Hose



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um dringende Mithilfe der Bevölkerung. Wenn jemand sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall in Demmin am Freitagmittag machen kann oder aber eine Person kennt, auf die die Beschreibung passen könnte, meldet sich bitte bei der Polizei in Demmin unter der 03998-2540 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



