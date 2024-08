POL-SN: Polizei stellt Führerschein aufgrund körperlicher Einschränkungen sicher

Schwerin (ots) -



Erneut stellt die Polizei in Schwerin den Führerschein eines Fahrzeugführers sicher, nachdem dieser, vermutlich aufgrund körperlicher Einschränkungen, einen Verkehrsunfall verursacht habe.



Gestern Vormittag kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung Umgehungstraße / Ludwigsluster Chaussee. Ein 78-Jähriger Deutscher sei hier auf einen verkehrsbedingt haltenden PKW aufgefahren. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand. Der entstandene Schaden wird auf 2.000EUR geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Beeinträchtigungen der Fahrtauglichkeit des Schweriners fest. Zur Feststellung einer möglichen Beeinflussung von Medikamenten wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Im Anschluss wurde der 78-jährige Mann aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen gegen den 78-jährigen Schweriner wegen Gefährdung des Straßenverkehrs im Zusammenhang eines Unfalls dauern weiterhin an.



