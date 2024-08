POL-GÜ: Diebstähle aus PKW in Kühlungsborn und Heiligendamm

Güstrow/ Bad Doberan (ots) -



Am Montagnachmittag kam es zu zwei Fällen von Einbruchsdiebstählen aus PKW im Bereich des Polizeirevier Bad Doberan.

In einem Fall schlugen bislang unbekannte Täter in Kühlungsborn in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:35 Uhr die vorderen Seitenfenster eines auf einem Parkplatz des Yachthafens (Hafenstraße) abgestellten VW ein und entwendeten zwei im Fahrzeug befindliche Waschtaschen. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf etwa 400EUR.



Ein weiteres Fahrzeug wurde auf einem Parkplatz in der Seedeichstraße in Heiligendamm am selben Nachmittag angegriffen. Dort wurde gegen 18:25 Uhr festgestellt, dass unbekannte Täter die Seitenscheibe der Beifahrerseite eines Audi eingeschlagen hatten, um im Anschluss eine Geldbörse aus dem Fahrzeuginneren zu erbeuten. Der Schaden beträgt hier etwa 200EUR.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei keine Wertgegenstände und Taschen offen in den Fahrzeugen liegen zu lassen. Dies kann ein Anreiz für potentielle Täter sein, ihr Fahrzeug dann aufzubrechen und die von außen einsehbaren Gegenstände zu entwenden.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 56224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell