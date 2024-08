POL-HST: 3. Folgemeldung zum Einsatz: ´Zwei Schwerverletzte nach Schussabgabe in Zingst´

Stralsund (ots) -



Wie bereits berichtet, kam es am Freitag, dem 9. August 2024, kurz nach Mitternacht, zur Abgabe mehrerer Schüsse auf Personen in Zingst.



Siehe dazu auch die Pressemitteilungen unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5840166 sowie: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5840695 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5841838.



Nach weitreichenden Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizeiinspektion Anklam nach möglichen Tatverdächtigen konnte heute am 19. August 2024 ein 22-jähriger Deutscher festgestellt und festgenommen werden.



Dieser wird dringend verdächtigt, diese Schüsse abgegeben zu haben.

Er wurde einem Richter des Amtsgerichtes Stralsund vorgeführt. Dieser folgte dem Haftantrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft für den 22-Jährigen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte an. Der Mann wird noch heute an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.



Die Ermittlungen zum Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes werden von der Staatsanwaltschaft Stralsund geleitet und dauern derweil weiter an.



Zu den Hintergründen der Tat können aus ermittlungstaktischer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin keine Angaben getätigt werden.



