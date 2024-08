POL-NB: LKW-Fahrer mit 2,84 Promille gestellt

Malchin (ots) -



Am 19.08.2024 um 12:30 Uhr wurde über den Notruf der Polizei ein LKW gemeldet, welcher auf der B104 aus Stavenhagen in Richtung Malchin in deutlichen Schlangenlinien fahren soll und schon mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein soll.



Ein Streifenwagen aus dem Polizeirevier Malchin begab sich unter der Nutzung von Blaulicht und Martinshorn in den angegebenen Bereich, um weitere Verkehrsgefahren zu verhindern.



Durch einen aufmerksamen und sehr hilfsbereiten Zeugen hinter dem gemeldeten Fahrzeug konnte eine anschließende Verkehrskontrolle zwischen Malchin und Teterow durchgeführt werden. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 41-jährigen litauischen Staatsangehörigen. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab um 13:00 Uhr einen Wert von 2,84 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es erfolgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus.

Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.



