POL-HST: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 30 zwischen Grimmen und Bartmannshagen

L30:Grimmen/Bartmannshagen (ots) -



Am heutigen Montag, dem 19. August 2024, gegen 13 Uhr kam es auf der Landesstraße 30 zwischen Grimmen und Bartmannshagen zu einem schweren Verkehrsunfall.



Nach derzeitigen Erkenntnissen unterschätzte eine 17-Jährige Fahrerin eine scharfe Kurve vor Bartmannshagen aus Grimmen kommend. In der weiteren Folge drehte sie sich um 360 Grad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem Baum zusammen. Anschließend kam sie auf der entgegenkommenden Seite im Straßengraben zum Stehen. Ihr 85-jähriger Beifahrer war ihre in der Prüfungsbescheinigung für begleitetes Fahren eingetragene Begleitung. Im Auto saß außerdem eine 36-jährige Frau.



Alle drei Personen wurden schwer verletzt. Die 17-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber und die anderen beiden Schwerverletzten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.



Die Feuerwehren Süderholz und Neuendorf waren zur Absicherung der Gefahrenstelle vor Ort. Die Fahrbahn musste zur Bergung des Fahrzeuges für etwa 60 Minuten voll gesperrt werden.



Es wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Alle beteiligten Personen sind Deutsche und aus dem Landkreis Rostock.



