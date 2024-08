POL-GÜ: Alkoholisierter Radfahrer leistet Widerstand und verwendet verfassungswidrige Parolen

Güstrow/ Laage (ots) -



Am Samstagnachmittag stellten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Dummerstorf gegen 16:40 Uhr auf der B103 Höhe der Abfahrt Weitendorf (bei Laage) einen Fahrradfahrer fest, der in Schlangenlinien auf der linken Fahrbahn in Fahrtrichtung Kronskamp unterwegs war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 34- jährigen Polen einen Wert von 1,65 Promille. Infolge seiner Alkoholisierung wurde bei dem Fahrradfahrer eine Blutprobenentnahme im KMG Güstrow angeordnet und durchgeführt. Während der gesamten Zeit der polizeilichen Maßnahmen war der Pole sehr aggressiv und beleidigend den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber. Weiterhin widersetzte er sich den Beamten mehrfach und deutete körperliche Angriffe gegenüber ihnen an, was jedoch durch die eingesetzten Beamten unterbunden werden konnte. Zum Zwecke der Ausnüchterung und Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten wurde die Unterbringung des 34-Jährigen in das polizeiliche Zentralgewahrsam in Rostock angeordnet. Auf der Anfahrt zum Zentralgewahrsam nach Rostock äußerte der 34-Jährige zudem verfassungsfeindliche Parolen.



Nun ermittelt die Kriminalpolizei gegen den Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell