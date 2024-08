POL-LWL: Mann soll nach Lärm mit Waffe gedroht haben

Boizenburg (ots) -



Nachdem ein Mann am Samstagmorgen in Boizenburg eine Gruppe Jugendlicher mit einer Pistole bedroht haben soll, hat die Polizei eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 35-jährige Tatverdächtige gegen 05:30 Uhr drei Jugendliche, die in einer Garage am Neuer Weg saßen und Musik hörten, aufgefordert haben, leiser zu sein. Kurze Zeit später soll der Tatverdächtige auf die Gruppe zugegangen sein und dabei eine Pistole auf die Gruppe gerichtet haben. Nachdem die Musik abgestellt wurde, verließ der Täter die Örtlichkeit. Die sofort eingesetzten Beamten stellten neben einer Schreckschusswaffe mit Munition auch den kleinen Waffenschein des deutschen Tatverdächtigen sicher. Außerdem wurde Strafanzeige wegen Bedrohung aufgenommen, wobei die Ermittlungen weiter andauern.



