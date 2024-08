POL-NB: Falsche Polizisten am Telefon

Waren (ots) -



Am Freitagabend, den 16.08.2024, kam es in Waren vermehrt zu Anrufen durch Personen, die sich als Polizisten ausgaben. Über den Notruf der Polizei wurden in weniger als zwei Stunden vier ähnliche Sachverhalte bekannt.



Frauen im Alter von 79, 81 und 83 Jahren schilderten den Beamten aus Waren betrügerische Anrufe auf ihrem Telefon. Demnach sollen unbekannte Täter meist mit unterdrückter bzw. für die älteren Damen unbekannter Nummer auf dem Festnetz angerufen haben. Am Telefon meldete sich eine männliche Stimme und gab sich als Polizei Waren oder auch Kriminalpolizei Waren aus. Der Anrufer berichtete von begangenen Straftaten in der Nachbarschaft und schlägt in der Folge Schutzmaßnahmen für die möglichen Opfer vor.



In allen Fällen erkannten die Frauen den Betrugsversuch und beendeten das Gespräch, ohne Daten von sich herauszugeben.



Die Polizei in Waren hat dementsprechende Strafanzeigen aufgenommen. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. ´



In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor solchen und ähnlichen Betrugsmaschen. Nicht selten ist in der Vergangenheit vorgekommen, dass diese betrügerischen Anrufe erfolgreich für die Täter waren. Seien Sie vorsichtig und hinterfragen die Absichten der unbekannten Anrufer. Die Polizei informiert darüber, dass solche Inhalte nicht am Telefon mit den Personen besprochen werden und sie, ohne Probleme, diese Telefongespräche beenden können.



