POL-HRO: Alkoholisierte Männer belästigen Passanten - 42-Jähriger leistet Widerstand

Rostock (ots) -



Am gestrigen Sonntag, den 18.08.2024, wurde die Polizei gegen 11:00 Uhr über vermutlich betrunkene Männer informiert, welche sich im Bereich des Bahnhofes in Warnemünde aufhalten und dort vorbeigehende Passanten belästigen sollen.



Die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Rostock konnten vor Ort einen 49-jährigen, ukrainischen Staatsangehörigen und einen 42-jährigen, polnischen Staatsangehörigen aus Rostock antreffen. Die beiden stark alkoholisierten Männer verhielten sich gegenüber den eingesetzten Beamten unkooperativ. Einem erteilten Platzverweis kam das Duo nicht nach. Zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahme wurden der 42-Jährige und der 49-Jährige in Gewahrsam genommen. In der Folge wehrte sich der 42-jährige Mann gegen die Maßnahmen und versuchte unter anderem einen Beamten zu treten, weshalb der Mann gefesselt werden musste. Die Beamten blieben unverletzt.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs gegen den 42-Jährigen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell