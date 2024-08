POL-NB: Unbekannte klauen tonnenschweren Meißel

Burg Stargard (ots) -



Am 16.08.2024 um 08:30 Uhr meldet ein Mitarbeiter eines Milchhofes in Burg Stargard den Diebstahl eines Bodenmeißels vom dortigen Firmengelände.



Am Freitagmorgen wurde festgestellt, dass von einem Traktor der Bodenmeißel, mit einem geschätzten Gewicht von 1,5 Tonnen, abmontiert und entwendet wurde. Bislang unbekannte Täter sollen zum Abtransport des landwirtschaftlichen Gerätes einen sich auf dem Hof befindenden Traktor genutzt haben, um den Bodenmeißel vom Firmengelände zu bekommen. Anschließend wurde der Traktor auf den Hof zurückgebracht.



Aufgrund des Spurenaufkommens vor Ort kam zur Sicherung dieser der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz.



Der Stehlschaden beläuft sich auf 12.000 Euro.



Der Tatzeitraum wird auf den Abend des 15.08.2024 bis zum Morgen des 16.08.2024 geschätzt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Unterstützung aus der Bevölkerung. Sollte es sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen in Burg Stargard geben, melden Sie sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der 03981-2580 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell