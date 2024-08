POL-HRO: Alkoholisierte Radfahrerin stürzt mit Kind

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen gegen eine 28-jährige Fahrradfahrerin aufgenommen, nachdem diese am vergangenen Sonnabend mit ihrem Kind auf dem Fahrrad, vermutlich aufgrund des Genusses alkoholischer Getränke, stürzte.



Besorgte Zeugen alarmierten gegen 21:20 Uhr die Polizei und teilten den Beamten eine offensichtlich alkoholisierte Radfahrerin auf der Hamburger Straße in Rostock-Reutershagen mit. Dabei sei die Frau nicht allein unterwegs, sondern transportiere ebenfalls ein Kind auf dem Kindersitz. Noch während die Zeugen mit der Einsatzleitstelle telefonierten kam es zum Sturz.



Die hinzueilenden Beamten der Polizeiinspektion Rostock und Rettungskräfte konnten die verunfallten Personen antreffen. Die 28-jährige Deutsche klagte dabei über Schmerzen im Arm. Das zweijährige Kind blieb in Folge des Sturzes unverletzt. In der Atemluft der 28-jährigen Frau konnten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Einen Test zur Ermittlung des Atemalkoholwertes verweigerte die Frau jedoch, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet werden musste.



Mutter und Kind wurden vorsorglich zur Überprüfung und weiteren medizinischen Behandlung in eine Rostocker Klinik gebracht.



Die Polizei nahm Strafanzeigen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht auf.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell