POL-SN: Polizei stellt Führerschein eines 87-jährigen Autofahrers sicher

Nachdem ein 87-jähriger Autofahrer am Freitagabend zwei Unfälle verursacht hatte, nahmen die Polizeibeamten ihm aufgrund des Verdachts auf körperliche Einschränkungen den Führerschein ab.



Der erste Unfall ereignete sich, als der Mann in der Graf-Schack-Allee die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen ein Verkehrsschild fuhr. Kurz darauf schob der Deutsche beim Wenden in der Mecklenburgstraße ein geparktes Auto etwa einen halben Meter in Richtung Gehweg. Der entstandene Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.



Bei der Unfallaufnahme überprüften die Beamten die Fahrtüchtigkeit des Fahrers und stellten fest, dass er möglicherweise aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht mehr in der Lage ist, sein Auto sicher zu führen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, was zur Sicherstellung des Führerscheins führte.



