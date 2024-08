POL-LWL: Mehrere Kanaldeckel aus Straße gehoben

Parchim/Lübz (ots) -



In Parchim (Am Fischerdamm) und in Lübz (Theodor-Körner-Straße) haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag insgesamt 5 Kanaldeckel aus der Straße gehoben und dadurch eine Gefahr für den Straßenverkehr verursacht. Zwei Abdeckungen wurden gegen 23:00 Uhr in Parchim und drei Abdeckungen gegen 06:15 Uhr in Lübz von den Polizisten wieder eingefügt. Sie waren teils auf der Fahrbahn neben den Schächten abgelegt. Ein schädigendes Ereignis ist bis dahin noch nicht eingetreten. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000), die jetzt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.



