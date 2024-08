POL-LWL: Polizei stellt mutmaßlichen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Lüttenmark/Boizenburg (ots) -



In Lüttenmark bei Boizenburg hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat stellen können. Dem aus der Region stammenden 19-jährigen Mann werden nach ersten Erkenntnissen mindestens zwei Farbschmierereien an einer Bushaltestelle und einem Stromkasten in der Hauptstraße vorgeworfen. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden. Nach einem konkreten Zeugenhinweis wurde der Tatverdächtige gegen 23.40 Uhr in unmittelbarer Tatortnähe von der Polizei angetroffen und kontrolliert. Beim 19-Jährigen fand die Polizei unter anderem neun Farbspraydosen, die augenscheinlich zur Tat benutzt wurden. Zudem entdeckten die Polizisten Farbanhaftungen auf Arbeitshandschuhen sowie eine Sturmhaube. Die betreffenden Gegenstände sind anschließend beschlagnahmt worden. Gegen den 19-Jährigen, der bislang die Tat abstreitet, wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874 / 411-304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell