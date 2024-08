POL-ANK: Jugendlicher am Kiessee in Zarrenthin bei Jarmen durch Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen

Jarmen (ots) -



Am 17.08.2024, gegen 02:00 Uhr, kam auf dem Parkplatz Kiessee in Zarrenthin bei Jarmen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-Jähriger von einem PKW angefahren und verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 17-Jährige das Sommer Open Air Jarmen kurzzeitig verlassen, um eine Freundin auf dem Parkplatz am Kiessee in Zarrenthin zu verabschieden. Anschließend wollte der 17-Jährige zurück zum Festival gehen, als er plötzlich einen PKW hinter sich bemerkte. Während sich der Jugendlichen umdrehte, erfasste ihn der PKW, fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der 17-jährige Geschädigte brach sich bei dem Unfall ein Bein und wurde durch Rettungskräfte in das Uniklinikum nach Greifswald gebracht.

Bei dem PKW soll es sich um ein schwarzes Auto handeln, möglicherweise der Marke Skoda.



Die Kriminalpolizei Anklam ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Unfallflucht und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.



Personen, die am 17.08.2024, gegen 02:00 Uhr, auf dem Parkplatz Kiessee Zarrenthin (Jarmen) Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Fluchtfahrzeug und den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Anklam unter 03971 251 2224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell