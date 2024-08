POL-SN: Schwerer Unfall in Schwerin: 59-jähriger Radfahrer verletzt

Schwerin (ots) -



Am Samstagnachmittag ereignete sich in Schwerin-Krebsförden ein Unfall, bei dem ein 59-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 14:00 Uhr in einer 30er Zone im Eckdrift.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei musste der Radfahrer an einer Einmündung eine Gefahrenbremsung durchführen, nachdem ein 51-jähriger SUV-Fahrer ihm die Vorfahrt genommen haben soll. Dabei kam es zu keinem Zusammenstoß der Fahrzeuge, dennoch stürzte der Radfahrer so schwer, dass er umgehend ins Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt werden musste.



Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Beide Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.



