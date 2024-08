POL-HRO: Schlägerei auf einer Betriebsfeier für Erntehelfer in Gallin

Rostock (ots) -



Am Abend des 18.08.2024 gegen 22:00 Uhr kam es in 19258 Gallin bei

einem Erntefest für etwa 80 Erntehelfer eines ortsansässigen

Betriebes zu einer Schlägerei.



In diese waren nach ersten Erkenntnissen circa 40 rumänische und

georgische Staatsbürger involviert. Bei Eintreffen der Polizei wurden

die Personengruppen ohne weitere Vorkommnisse getrennt.



Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzungen wurden drei Personen

verletzt, eine davon schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Diese

wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus

verbracht.



Die Feierlichkeit wurde im Anschluss für beendet erklärt und die

beiden Konfliktparteien in verschiedenen Unterkünften untergebracht.



Zur Einsatzbewältigung waren insgesamt sieben Funkstreifenwagen der

Polizeien aus M-V und Schleswig-Holstein und zwei Rettungswagen

entsandt worden.



Es wurden Strafanzeigen wegen einfacher Körperverletzung aufgenommen.

Die Ermittlungen dauern an.



