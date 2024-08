POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der B 197 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Friedland (ots) -



Am 18.08.2024, gegen 19:55 Uhr, ereignete sich auf der B197, zwischen

Sadelkow und Friedland, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem

Kenntnisstand befuhr der aus der Region stammende 80-jährige Fahrer

eines PKW Opel die B197 aus Richtung Neubrandenburg kommend in

Richtung Friedland. Einige hundert Meter hinter Sadelkow kam der PKW

aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit einem Straßenbaum. In der weiteren Folge fing der

Opel Feuer. Durch Ersthelfer wurde der 80-Jährige leblos aus dem

Fahrzeug geborgen. Die eingesetzten Polizeibeamten und die kurz

darauf eingetroffenen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr führten

bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Reanimationsmaßnahmen durch.

Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Trotz des Löscheinsatzes der Freiwilligen Feuerwehren Friedland und

Sadelkow brannte der PKW vollständig aus. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die B197 für ca. zwei Stunden voll

gesperrt werden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell