POL-HRO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rostock zum heutigen Fußballspiel des F.C. Hansa Rostock gegen Hertha BSC

Am heutigen Sonntag fand im Rostocker Ostseestadion das DFB-Pokalspiel zwischen dem F.C. Hansa Rostock und Hertha BSC statt. Die Begegnung war im Vorfeld als Risikospiel eingestuft worden.



Die An- und Abreise der rund 2.300 Gästefans sowie der für die Gäste eingerichtete Shuttleverkehr verliefen ohne nennenswerte Zwischenfälle.



Kurz nach Anpfiff des Spiels und während der gesamten Spielzeit kam es vereinzelt zum Abbrennen von Pyrotechnik durch Anhänger beider Vereine. Dies wurde von den Polizeibeamten auf Video aufgezeichnet und wird nun ausgewertet. Die Ermittlungen wegen der Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz führt das Kriminalkommissariat Rostock.



Im Verlauf des Einsatzes meldete sich ein Fan von Hertha BSC bei der Polizei und teilte mit, dass ihm seine mitgeführten Fanutensilien im Bereich des Stadionumfeldes von unbekannten Tatverdächtigen geraubt wurden. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.



Zur Absicherung der Begegnung waren rund 800 Beamtinnen und Beamte der Landespolizeien Mecklenburg-Vorpommern und Berlin im Einsatz. Die Bundespolizei führte einen eigenen Einsatz durch.



Diese Pressemitteilung wurde mit dem Kenntnisstand von 19:00 Uhr erstellt.



