POL-HRO: Brand einer Lagerhalle in Schwerin mit hohem Sachschaden

Am 17.08.2024 wurde gegen 17:30 Uhr die Feuerwehr Schwerin zu einer

starken Rauchentwicklung informiert. Aus bislang unbekannter Ursache

kam es in der Schweriner Werkstraße zum Brand einer Lagerhalle. Nach

ersten Erkenntnissen gerieten mindestens 5.000 dort gelagerte

Heuballen in Brand. Zur Brandbekämpfung wurden ca. 100 Kameraden der

Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt

sowie der Katastrophenschutz und der Rettungsdienst alarmiert.

Aufgrund der Rauchentwicklung und der Verkehrsbehinderungen erfolgte

eine entsprechende Information an den Verkehrsfunk sowie eine

Warnmeldung an die Bevölkerung, die Fenster geschlossen zu halten.

Personen wurden bislang nicht verletzt. Der Schaden wird derzeit auf

zwei Millionen Euro geschätzt. Nach Auskunft der Feuerwehr werden die

Löscharbeiten die Nacht über andauern. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.



