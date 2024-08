POL-NB: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen auf der B198 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots) -



Am 17.08.2024, gegen. 15:45 Uhr, ereignete sich auf der B198,

zwischen Möllenbeck und Carpin, ein Verkehrsunfall mit vier leicht

verletzten Personen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein

59-jährige Ford-Fahrer die B198 und geriet nach eigenen Angaben, auf

Grund von Sekundenschlaf, auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte

sein Fahrzeug seitlich mit einem entgegenkommenden PKW Ford. In der

weiteren Folge überschlug sich der PKW des 59-Jährigen mehrfach,

stieß in die Leitplanke und kam auf der Beifahrerseite liegend zum

Stillstand. Der andere beteiligte PKW geriet nach dem Zusammenstoß

ebenfalls in die Leitplanke. Der 59-Jährige, seine 50-jährige

Beifahrerin und die 67- und 65-jährigen Insassen des anderen PKW

wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in die Kliniken Neustrelitz

und Neubrandenburg verbracht. Alle Unfallbeteiligten sind deutsche

Staatsangehörige.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen

Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf

etwa 33.000 Euro geschätzt.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge erfolgte eine

zweieinhalb stündige Vollsperrung der B198. Zur Reinigung der

Unfallstelle waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehre Carpin und

Thurow im Einsatz.



