POL-HRO: Schwerverletzter Bewohner und 250.000 Euro Sachschaden bei Wohnhausbrand

Broderstorf - Landkreis Rostock (ots) -



Am Morgen des 17.08.2024, kurz nach 07:00 Uhr, ging über den Polizei-

und Feuerwehrnotruf die Meldung bezüglich eines brennenden Pkw samt

Carport an einem Einfamilienhaus ein. Zum Zeitpunkt des Eintreffens

der Feuerwehrkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dach des Hauses.

Unter dem Carport waren zwei Pkw in Mitleidenschaft gezogen worden.



Von den beiden Bewohnern (Ehepaar, beide 71 Jahre alt) befand sich

die Ehefrau zum Zeitpunkt des Brandausbruches außerhalb des Hauses.

Als sie zum Haus zurückkehrte, nahm sie bereits eine starke

Rauchentwicklung vom Carport und aus dem Haus wahr.



Der noch im Haus verbliebene Ehemann musste von Kräften der Feuerwehr

geborgen und reanimiert werden. Er wurde in lebensbedrohlichem

Zustand in das Uniklinikum Rostock verbracht.



Nach ersten Erkenntnissen ist das Haus unbewohnbar. Der Sachschaden

beläuft sich auf ca. 250.000 Euro. Eine Brandstiftung kann nicht

ausgeschlossen werden; die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern

an.



Die Feuerwehr war mit 50 Kameraden von sechs freiwilligen Feuerwehren

aus der Umgebung vor Ort.



Die Alte Dorfstraße (Ortsdurchfahrt Neu Broderstorf) war für ca. 2,5

Stunden aufgrund der Löscharbeiten in beide Fahrtrichtungen voll

gesperrt.





Stiehler, PHK,

PR Sanitz



