POL-HWI: Nächtlicher Polizeieinsatz in Gadebuscher Mehrfamilienhaus

Nachdem ein Mann am Donnerstag in Gadebusch eine Gruppe junger Erwachsener bedroht haben soll, wurde die Wohnung eines Tatverdächtigen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 39-jährige Tatverdächtige gegen 21:50 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Rosa-Luxemburg-Straße einen pistolenähnlichen Gegenstand auf die vierköpfige Gruppe gerichtet haben und anschließend zurück in Haus gegangen sein. Der Tatverdächtige konnte durch ein Spezialeinsatzkommando in seiner Wohnung angetroffen werden und bestritt jegliche Tatbeteiligung. Auch eine Waffe konnte bei der folgenden Durchsuchung nicht festgestellt werden. Die Polizei hat vor Ort eine Strafanzeige wegen Bedrohung aufgenommen, wobei die Ermittlungen weiter andauern.



