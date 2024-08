POL-HRO: Vorsicht vor falschen Handwerkern - Betrüger erbeuten Schmuck

Rostock (ots) -



Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger gab sich am Donnerstag, 15.08.2024, in der Rostocker Südstadt als Handwerker gegenüber einer 84-jährigen Rostockerin aus und verschaffte sich so Zutritt zu ihrer Wohnung.



Gegen 13:00 Uhr soll zunächst ein Tatverdächtiger bei der 84-Jährigen geklingelt haben. Dabei soll der Mann ihr gegenüber geäußert haben, es gäbe Wasserverunreinigungen im Haus und er müsse dies in ihrer Wohnung überprüfen. Die Rentnerin begab sich in der Folge mit dem vermeintlichen Handwerker in ihr Bad, um dort die Wasserqualität zu prüfen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat in dieser Zeit ein vermeintlicher Komplize die Wohnung betreten und diese nach Wertsachen durchsucht. Der Handwerker soll sich im Nachgang der Prüfung von der Wohnungsinhaberin verabschiedet und die Wohnung verlassen haben. Nachdem die Betrüger die Wohnung verlassen hatten bemerkte die Rentnerin den Diebstahl von Schmuck aus ihrer Wohnung. Sie informierte umgehend die Polizei



Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Vorsicht und gibt folgende Tipps:



Lassen Sie keine Ihnen unbekannten Personen in die Wohnung oder in ihr Haus.

Lassen Sie nur Personen in die Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die Ihnen vorher angekündigt worden sind.

Lassen Sie sich einen Firmenausweis zeigen und prüfen Sie diesen auf Echtheit.

Rufen Sie im Zweifel vor Einlass der Personen das entsprechende Unternehmen an.

Holen Sie sich Unterstützung von Bekannten oder Nachbarn, so dass Sie nicht alleine in der Wohnung sind

Informieren Sie bei Verdachtsfällen des Betruges die Polizei



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell