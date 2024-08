POL-HWI: Kriminalpolizei ermittelt nach Rettungseinsatz in Wismarer Schnellrestaurant

Wismar (ots) -



Nachdem am Donnerstagabend in einem Wismarer Schnellrestaurant 8 Personen durch Reizungen der Atemwege leichtverletzt wurden, ermittelt nun die Kriminalpolizei zur Ursache. Nach bisherigen Erkenntnissen klagten gegen 22:45 Uhr plötzlich mehrere Gäste im Restaurant an der Lübsche Str. über Reizungen der Atemwege. Da vorerst ein möglicher Gastaustritt nicht ausgeschlossen werden konnte, rückten Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle an. Dabei konnten durch Messungen der Feuerwehr keine gefährdenden Stoffe nachgewiesen werden. Erst nach abschließender Sicherheitsüberprüfung der Gasanlage kann die Filiale wiedereröffnet werden. Die leichtverletzten Personen mussten nicht stationär behandelt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell