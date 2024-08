POL-ANK: Nachmeldung zum mutmaßlich schweren Raub in Greifswald am 10.08.2024 - Tat erfunden

Greifswald (ots) -



Wie die Polizei am 10.08.2024 mitteilte, soll es in Greifswald zu einem schweren Raub gekommen sein, bei dem ein 38-Jähriger mutmaßlich von drei männlichen unbekannten Tätern ausgeraubt wurde. (siehe ursprüngliche Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5840862 )



Die Kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere die Vernehmung des Geschädigten, haben nun ergeben, dass die Tat nicht stattgefunden hat und vollständig ausgedacht war. Die erlittenen Verletzungen hatte sich der vermeintliche Geschädigte ebenfalls selbst zugefügt.



Gegen den 38-Jährigen wurde nun ein Strafverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat eröffnet.



Weitere Auskünfte zum Sachverhalt können nicht erteilt werden.



